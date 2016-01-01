Платформа, предоставляющая электронный доступ к торговле ценными бумагами на 125 мировых рынках1 через российского брокера
Высокотехнологичная торговая инфраструктура, обеспечивающая высокую скорость исполнения сделок по биржевым ценам
Ценные бумаги и денежные средства клиентов защищены на сумму до 500 000 USD2
Бумаги клиентов хранятся на счетах иностранных брокеров с высоким кредитным рейтингом в организациях, осуществляющих хранение активов и учет прав
Налоговым агентом является российский брокер3
Америка (США, Канада, Мексика), Европа (Великобритания, Германия, Франция, Испания, Италия, Нидерланды, Швейцария и пр.), Азиатско-Тихоокеанский регион (Австралия, Гонконг, Индия, Сингапур, Япония)
SIPC (Securities Investor Protection Corporation) – это корпорация по защите прав инвесторов в ценные бумаги в США
Целью компании является возмещение потерь инвесторов, вызванных ликвидацией обанкротившихся инвестиционных компаний
Максимальный размер компенсации составляет 500 000 USD, он включает защиту денежных средств на счете до 250 000 USD
АТОН является налоговым агентом5, в том числе и по операциям, которые совершаются на брокерских счетах ATON Trading
Налоговый агент рассчитывает Ваши доходы, учитывает понесенные расходы, удерживает налог и подает сведения в налоговую
В большинстве случаев этого достаточно и заполнять налоговую декларацию самостоятельно не нужно
В сценарии сотрудничества с российским брокером, у которого нет статуса QI, дивидендный доход по американским акциям будет зачислен на счет уже за вычетом 30% налога, который взимается, если налоговая служба США не знает, резидентом какой страны вы являетесь
При отсутствии подтверждающих документов налог по российскому законодательству составит еще 13%. В общей сложности – 43% налога. Что касается облигаций, то сумма налога достигнет 26%
Специальный тариф для самостоятельной электронной торговли
с минимальными комиссиями
Открыть счет ATON Trading возможно непосредственно через сервис «Онлайн открытия счета» на сайте «АТОН», в приложениях ATON Trading и ATON Line
Открыть счет ATON Trading клиенты компании могут в ATON Line, а также через своего персонального менеджера или контакт-центр
Чтобы начать торговать, необходимо убедиться, что для этого выполнены все условия
Перевод денежных средств между счетами можно осуществить через приложение ATON Line или через подачу скана/оригинала поручения. Счет ATON Trading также можно пополнить по реквизитам
На старте Вам доступны бесплатные рыночные данные по биржам с задержкой. При необходимости Вы можете подписаться на данные, обновляемые в реальном времени. После активации подписки рыночные данные с задержкой будут заменены на потоковые котировки
Принципы совершения сделок купли/продажи на мобильных платформах и платформах для ПК схожи