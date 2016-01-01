Валютное законодательство

АТОН является налоговым агентом , в том числе и по операциям, которые совершаются на брокерских счетах ATON Trading

Налоговый агент рассчитывает Ваши доходы, учитывает понесенные расходы, удерживает налог и подает сведения в налоговую

В большинстве случаев этого достаточно и заполнять налоговую декларацию самостоятельно не нужно