ATON Trading

Платформа, предоставляющая электронный доступ к торговле ценными бумагами на 125 мировых рынках1 через российского брокера

Персональная консультация
ATON Trading
Воспользуйтесь преимуществами платформы

Высокотехнологичная торговая инфраструктура, обеспечивающая высокую скорость исполнения сделок по биржевым ценам

Ценные бумаги и денежные средства клиентов защищены на сумму до 500 000 USD2

Бумаги клиентов хранятся на счетах иностранных брокеров с высоким кредитным рейтингом в организациях, осуществляющих хранение активов и учет прав

Налоговым агентом является российский брокер3

Воспользуйтесь преимуществами платформыВоспользуйтесь преимуществами платформыВоспользуйтесь преимуществами платформыВоспользуйтесь преимуществами платформыВоспользуйтесь преимуществами платформыВоспользуйтесь преимуществами платформы
Широкий выбор рынков и инструментов

Америка (США, Канада, Мексика), Европа (Великобритания, Германия, Франция, Испания, Италия, Нидерланды, Швейцария и пр.), Азиатско-Тихоокеанский регион (Австралия, Гонконг, Индия, Сингапур, Япония)

Торговля акциями, ETF, паями фондов и облигациями
Широкий выбор рынков и инструментов
31страна4
22валюты4
Защита средств инвесторов

SIPC (Securities Investor Protection Corporation) – это корпорация по защите прав инвесторов в ценные бумаги в США

Целью компании является возмещение потерь инвесторов, вызванных ликвидацией обанкротившихся инвестиционных компаний

Максимальный размер компенсации составляет 500 000 USD, он включает защиту денежных средств на счете до 250 000 USD

Ценные бумаги и денежные средства клиентов защищены по правилам SIPC на сумму 500 000 USD2
Защита средств инвесторов
Торговля через одного из самых крупных брокеров
АТОН предоставляет клиентам доступ на международные рынки через наиболее технологичного привлеченного брокера
Надежность
Рейтинг привлеченного брокера BBB+ со стабильным прогнозом от S&P, что выше суверенного рейтинга России
Передовые торговые технологии
Высочайшая скорость и эффективность трейдинга, поиск лучших цен
Один из самых высокотехнологичных и малозатратных онлайн-брокеров в мире
Статус квалифицированного инвестора обязателен
21млрд
долл.
рыночная капитализация
174млрд
долл.
активы клиентов на январь 2020
690тыс.
клиентских счетов
Валютное законодательство

АТОН является налоговым агентом5, в том числе и по операциям, которые совершаются на брокерских счетах ATON Trading

Налоговый агент рассчитывает Ваши доходы, учитывает понесенные расходы, удерживает налог и подает сведения в налоговую

В большинстве случаев этого достаточно и заполнять налоговую декларацию самостоятельно не нужно

С 1 января владельцы зарубежных брокерских счетов столкнутся с новыми обязанностями.

Инвесторы должны будут не только самостоятельно рассчитывать и уплачивать НДФЛ, но и декларировать счет, открытый в иностранной организации, и подавать ежегодный отчет о движении средств.
Статус Qualified Intermediary

В сценарии сотрудничества с российским брокером, у которого нет статуса QI, дивидендный доход по американским акциям будет зачислен на счет уже за вычетом 30% налога, который взимается, если налоговая служба США не знает, резидентом какой страны вы являетесь

При отсутствии подтверждающих документов налог по российскому законодательству составит еще 13%. В общей сложности – 43% налога. Что касается облигаций, то сумма налога достигнет 26%

АТОН – единственный брокер в России, который обладает статусом QI – квалифицированный посредник для целей налогового законодательства США
Это позволяет клиентам ATON Trading избежать двойного налогообложения и штрафных ставок США
Инвесторы смогут получить льготную ставку налога с дохода – 10% по акциям США и 0% по облигациям США
В соответствии с соглашением об избежании двойного налогообложения между США и РФ инвестор должен будет доплатить российской налоговой службе только разницу между ставками в РФ и США (3% по акциям и 13% по облигациям)
Тарифный план «Международный»

Специальный тариф для самостоятельной электронной торговли
с минимальными комиссиями

Рекомендуемая сумма инвестиций
100 000USD
Валютный рынок (любая сумма сделки и любая валюта, минимальное вознаграждение согласно Приложению №23 к Регламенту оказания ООО «АТОН» брокерских услуг на рынках ЦБ (архив приложений)
0,01%
США (не менее 2 USD, не более 1% за сделку)
0,01USD
за 1 акцию
Канада (не менее 2 CAD, не более 1% за сделку)
0,02CAD
за 1 акцию
Австрия, Бельгия, Великобритания, Германия (исключая FWB), Италия, Испания, Нидерланды, Португалия, Франция, Швейцария (не менее 11 у.е.), Норвегия (не менее 30 NOK)
0,07%
Венгрия (не менее 500 HUF), Польша, Швеция (не менее 20 у.е.)
0,10%
Австралия, страны Балтии (не менее 20 у.е.), Гонконг (не менее 30 HKD), Израиль (не менее 10 ILS), Сингапур (не менее 20 SGD/15 USD), Япония (не менее 150 JPY)
0,15%
США (не менее 10 USD)
0,07%облигации
Европейский союз (Euronext) (не менее 10 EUR)
0,15%облигации
Гонконг (не менее 40 HKD)
0,20%облигации
ATON Trading
Открытие счета возможно онлайн через сайт (для новых клиентов)
или мобильный кабинет ATON Line
Открыть счет онлайнСкачать ATON LINE
ATON Trading
Приложение доступно для каждой платформы
Windows: 64-bit Windows: 32-bit
Linux: 64-bit Linux: 32-bit
Часто задаваемые вопросы
Все вопросы

Открыть счет ATON Trading возможно непосредственно через сервис «Онлайн открытия счета» на сайте «АТОН», в приложениях ATON Trading и ATON Line

Как открыть счет ATON Trading (для новых клиентов)?

Открыть счет ATON Trading клиенты компании могут в ATON Line, а также через своего персонального менеджера или контакт-центр

Как открыть счет ATON Trading (для текущих клиентов)?

Чтобы начать торговать, необходимо убедиться, что для этого выполнены все условия

Как начать торговать (двухфакторная авторизация)

Перевод денежных средств между счетами можно осуществить через приложение ATON Line или через подачу скана/оригинала поручения. Счет ATON Trading также можно пополнить по реквизитам

Как переводить денежные средства между счетами?

На старте Вам доступны бесплатные рыночные данные по биржам с задержкой. При необходимости Вы можете подписаться на данные, обновляемые в реальном времени. После активации подписки рыночные данные с задержкой будут заменены на потоковые котировки

Как подключить подписки на рыночные данные?

Принципы совершения сделок купли/продажи на мобильных платформах и платформах для ПК схожи

Как совершать сделки?
Получить персональную консультацию
Ваше имя*
Телефон*

Продолжая использовать этот сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и пользовательских данных (сведения о местоположении; тип и версия ОС; тип и версия браузера; тип устройства и разрешение его экрана; источник, с которого пользователь пришел на сайт; с какого сайта или по какой рекламе; язык ОС и браузера; какие страницы открывает и на какие кнопки нажимает пользователь; ip-адрес). Это позволит функционировать сайту, проводить ретаргетинг, статистические исследования и обзоры.

Политика обработки персональных данныхПринять